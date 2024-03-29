Контролирует Россия: популярной авикомпании запретили летать в одну из стран ЕС

Популярная турецкая авиакомпания Southwind Airlines "долеталась". Traficom – финское агентство транспорта и коммуникаций – запретило ей совершать рейсы на территорию страны.

Southwind Airlines обвиняют в связях с Россией. В целом авиакомпания специализируется на перевозке туристов в Турцию. Недавно она подала заявку на выполнение рейсов между Анталией и Хельсинки.

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В то же время в Финляндии Southwind Airlines не ждут. Заявление сделал Яркко Сааримяки – гендиректор Traficom.

Наша общая оценка показывает, что значительная часть собственности и фактический контроль над Southwind Airlines принадлежит не указанным турецким лицам или компаниям. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и контроль над ней связаны с российской стороной,

– говорится в сообщении.

Все дороги ведут в Россию

Отмечают, что история Southwind Airlines началась в 2022 году. Тогда российские авиакомпании оказались под санкциями из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным СМИ, все дороги ведут к российскому туроператору Pegas Touristik. До 24 февраля он сотрудничал с авиакомпанией Nordwind Airlines. В то же время после введения санкций часть флота вывели из России. Между тем их самолеты оказались у Southwind Airlines. Сейчас авикомпания пытается выйти на рынок.