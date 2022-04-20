Ситуация на границах: интерактивная карта с очередями на пропускных пунктах
Источник:Эвакуация.City
Украинцы продолжают покидать границы страны, спасаясь от войны. В первые дни нападения России в пропускных пунктах были безумные очереди. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась.
Но чтобы знать о ситуации на границах, перед тем, как отправляться в путь, Государственная таможенная служба создала интерактивную карту. На ней можно в режиме реального времени отслеживать очереди на таможне.
Читайте также Украинцы и дальше смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту
Интерактивная карта с очередями на пропускных пунктах
На интерактивной карте есть информация о пеших и автомобильных очередях на каждом пункте пропуска с соседними странами – Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
Поэтому можете увидеть, где самые маленькие очереди, и выбрать именно их для пересечения границы.
Пункты обозначены разными цветами:
- зеленым – наименее загруженные;
- светло-зеленым – умеренно загруженные;
- желтым – средне загруженные;
- оранжевым – больше всего загружены;
- серым – временно закрыты.
Отметим, по состоянию на 20 апреля большинство пунктов являются зелеными и светло-зелеными. Это означает, что больших очередей нет, и пункты пропуска умеренно загружены.
Кроме того, вы можете отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Данные обновляются каждые три часа.
Какая ситуация на западной границе: данные ГПСУ
По информации Госпогранслужбы, в сутки 19 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 68 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.
Из Украины за минувшие сутки уехало почти 39 тысяч человек, а прибыло в Украину почти 30 тысяч.