Ситуация на границах: интерактивная карта с очередями на пропускных пунктах

Украинцы продолжают покидать границы страны, спасаясь от войны. В первые дни нападения России в пропускных пунктах были безумные очереди. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась.

Но чтобы знать о ситуации на границах, перед тем, как отправляться в путь, Государственная таможенная служба создала интерактивную карту. На ней можно в режиме реального времени отслеживать очереди на таможне.

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Интерактивная карта с очередями на пропускных пунктах

На интерактивной карте есть информация о пеших и автомобильных очередях на каждом пункте пропуска с соседними странами – Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Поэтому можете увидеть, где самые маленькие очереди, и выбрать именно их для пересечения границы.

Пункты обозначены разными цветами:

зеленым – наименее загруженные;

– наименее загруженные; светло-зеленым – умеренно загруженные;

– умеренно загруженные; желтым – средне загруженные;

– средне загруженные; оранжевым – больше всего загружены;

– больше всего загружены; серым – временно закрыты.

Отметим, по состоянию на 20 апреля большинство пунктов являются зелеными и светло-зелеными. Это означает, что больших очередей нет, и пункты пропуска умеренно загружены.



Кроме того, вы можете отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Данные обновляются каждые три часа.

Какая ситуация на западной границе: данные ГПСУ

По информации Госпогранслужбы, в сутки 19 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 68 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.

Из Украины за минувшие сутки уехало почти 39 тысяч человек, а прибыло в Украину почти 30 тысяч.