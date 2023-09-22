Евросоюз снова отложил запуск системы ETIAS: когда наконец-то начнет действовать

Европейский Союз объявил о задержке запуска системы ETIAS, первоначально запланированной на 2024 год. Перенос даты происходит уже не в первый раз.

ЕС снова отложил запуск ETIAS

Просмотренные временные рамки теперь устанавливают дату внедрения на май 2025 года, хотя важно отметить, что можно ожидать дальнейших корректировок. Подробности о заявлении – читайте дальше!

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Все потому, что затягивается запуск системы въезда/выезда EES – без нее система авторизации въезда ETIAS не может работать. ETIAS будет готова к тестам только через 5 – 6 месяцев после внедрения EES. А последняя, скорее всего, заработает только в середине 2024-го.

Сначала мы рассчитывали, что ЭЭС заработает до конца этого года или, самое позднее, в начале следующего. Из-за непредвиденных задержек стало очевидно, что этот термин недостижим. В результате внедрение ETIAS перенесено на май 2025 года с возможностью дальнейшего переноса,

– говорится в сообщении.

EES и ETIAS – это новые системы, которые должны улучшить контроль на внешней границе ЕС:

Первая распространяется на граждан всех стран, не входящих в Евросоюз или Шенгенскую зону. Система будет собирать данные о них во время первого въезда в ЕС и передавать эту информацию другим странам.

ETIAS относится только к иностранцам, которые могут въезжать в ЕС безвизом.

Заметим, дата начала работы ETIAS пока неизвестна. Ожидается, что он будет анонсирован в конце 2023 года.

Как изменятся правила пересечения границы с ЕС?

Система ETIAS будет работать так: путешественники из более чем 60 стран, имеющих право путешествовать по странам ЕС без визы, будут платить специальный сбор за въезд – 7 евро. Это правило касается и украинцев.

Срок разрешения на въезд – 3 года или до окончания действия паспорта путешественника. Каждый раз получать новое разрешение не нужно, ведь ETIAS можно использовать неограниченное количество раз. Главное, чтобы не нарушался разрешенный срок пребывания, обычно не превышающий 90 дней в течение 180-дневного периода. Однако важно отметить, что наличие ETIAS не гарантирует, что путешественник сможет добиться пункта назначения.