Одна из стран Европы требует от украинцев продавать свои авто: что произошло

Швейцария может обязать украинцев продавать свои автомобили. Правительство страны ужесточает контроль выплат социальной помощи. Заставят ли всех украинцев продавать машины, и насколько это зависит от кантона, читайте дальше.

Украинцев в Швейцарии могут просить продать свои личные автомобили, чтобы и дальше получать соцвыплаты. Правительство страны вводит более строгие правила контроля за выплатами для беженцев. Окончательное решение будут принимать местные власти, то есть условия для каждого кантона будут разными.

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По словам главы департамента юстиции и полиции Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер, каждый случай следует рассматривать индивидуально. Она отмечает, что украинцы должны принять равные условия для получения социальных выплат.

К остальным получателям социальных пособий в Швейцарии применяются гораздо более строгие правила. Семьям приходится раскрывать всю информацию и подавать заявки на малейшие расходы. Таким людям трудно понять, когда другие получают социальную помощь и одновременно могут ездить на машине,

– объяснила подход власти Элизабет Бом-Шнайдер.

В каждом кантоне действуют разные правила

Еще в марте украинцам, более года проживающим в Швейцарии, сообщили: если хотите и дальше получать финансовую помощь, стоит проверить свои активы. Если стоимость автомобиля превышает установленный властями кантона лимит, его придется продать.

У каждого швейцарского кантона есть свои нормы активов для беженцев. К примеру, в кантоне Люцерн лимит на получение соцвыплат – 4 000 франков (4 300 долларов) на одного человека. Если считать лимит на семью, он составляет 10 000 франков (11 000 долларов).

Всем ли украинцам нужно продавать собственные авто в Швейцарии

Не спешите выставлять личный автомобиль на продажу, если сможете доказать, что он необходим вам по состоянию здоровья или для работы. Но учитывайте, что кроме персональных авто, швейцарские власти будут контролировать и другие активы беженцев – драгоценности и наличные деньги.

Также имейте в виду, что после продажи авто социальную помощь в Швейцарии приостанавливают на период, зависящий от суммы, вырученной за машину.