Швеция увеличивает зарплаты для трудовых мигрантов: сколько можно заработать

Правительство Швеции приняло решение удвоить доход иностранных работников. Так государство планирует бороться с низким уровнем оплаты труда иммигрантов. На сколько вырастет зарплата для иностранцев в Швеции и какую работу там предлагают украинцам, рассказываем дальше.

После правительственного решения об увеличении дохода для иностранцев в Швеции зарплаты трудовых мигрантов вырастут почти вдвое: с 13 000 шведских крон (около 1 230 евро) в месяц до 26 560 шведских крон (около 2 530 евро).

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Чем обусловлено решение шведских властей

Министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард отметила, что страна хочет пересмотреть подход к трудовой миграции и покончить с низким уровнем оплаты труда. Уже сейчас более 70% работников в Швеции получают более чем 25 000 шведских крон ежемесячно, поэтому для них ничего не изменится. "Выравняют" только самые маленькие зарплаты трудовых мигрантов.

В прошлом году Швеция предоставила более 24 000 разрешений на работу для иностранцев. Шведское Миграционное агентство прогнозирует, что в 2023 году около 100 тысяч иностранцев обратятся за разрешением на работу в стране.

Работа для украинцев в Швеции: какие направления пользуются спросом

Швеция – страна со стабильной экономикой и высоким уровнем жизни. Поэтому она привлекает украинцев высокими зарплатами, достойными условиями труда и лояльным отношением к трудовым мигрантам.

Условия работы для иностранцев в государстве такие же, как и для граждан Швеции. Ответственность за безопасность труда полностью возлагается на работодателя. Рабочий день в стране длится 8 часов, а свободного времени у работников должно быть не менее 11 часов.

Какие профессии сейчас наиболее популярны в Швеции, удобно мониторить через местный Центр занятости – сайт Arbetsformedlingen. По данным этого сервиса, в 2023 наиболее популярны такие направления:

работа на строительстве (инженер, укладчик плитки, сантехник, маляр);

сельское хозяйство (работа в теплицах, сбор овощей и ягод, обработка урожая, консервные заводы);

специалисты в сфере IT технологий;

медицинские работники (санитар, медсестра);

повара и кулинары;

водители и автомеханики;

педагоги дошкольного и начального школьного образования;

профессии, не требующие специальной квалификации (разнорабочий, курьер, упаковщик, дворник).

Напомним, согласно последним данным, статус временно перемещенных лиц в Швеции получили 42 тысячи граждан Украины.