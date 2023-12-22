Задержки, отмены рейсов и хаос: шторм разрушает предрождественские планы европейцев

Шторм "Пиа" стал причиной массовых отмен рейсов и поездов в Европе. Пассажиры паникуют, ведь все спешат доехать до своих пунктов назначения на Рождество.

Сейчас непогода бушует на севере Европы. Из-за шторма произошли массовые задержки в аэропортах, на железных и автомобильных дорогах. Европейские аэропорты отменили сотни вылетов. Какие страны страдают от "Пиа" больше всего – дальше в материале.

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В Европе бушует шторм "Пиа"

Нидерландские СМИ сообщили, что из-за сильного шторма в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме было отменено более 320 рейсов, а задержано – почти 650. Это самый большой аэропорт в Нидерландах и мощный транспортный хаб. Сейчас "Схипхол" погрузился в настоящий хаос, пассажиры ожидают своих рейсов и пытаются заменить билеты.

Аэропорт "Роттердам-Гаага" также предупредил о возможных задержках. Аналогичная ситуация и в городе Эйндховен.

В Нидерландах остановился не только авиатранспорт, значительные задержки и с поездами.

В Финляндии задерживаются рейсы

В то же время финская газета Yle сообщила, что в аэропорту Хельсинки могут быть отмены и задержки из-за мощного ветра и сильного снега. Пока в среднем рейсы задерживаются на 3 часа, но ситуация с погодой может ухудшиться.

Погода неблагоприятна и стоит ждать задержек,

– предупреждает пассажиров Finavia.

Загруженная пятница

Лондонский аэропорт Великобритании "Хитроу" является самым загруженным в стране. И сегодня здесь планируют отправить в предрождественские рейсы около 250 тысяч пассажиров.

Аэропорты Эдинбурга, Бристоля, Бирмингема и Глазго также объявили, что эта пятница будет большим испытанием для авиаотрасли из-за огромного наплыва путешественников.

Пока плохая погода значительно не повлияла на логистику Великобритании. Только British Airways отменила 20 внутренних и европейских рейсов в или из "Хитроу", включая Манчестер, Ньюкасл и Глазго. Пассажиры уже заменили билеты на альтернативные рейсы.