Шотландия приостановила прием украинских беженцев на 3 месяца

Шотландия принимала беженцев из Украины по специальной программе "суперспонсорства". Однако власти страны временно приостанавливают прием украинцев.

Речь идет о правительственной программе, в рамках которой граждане Украины, получая британскую визу, могли выбирать Шотландию в качестве спонсора. Какова роль спонсора? Спонсор должен выделить бесплатное жилье беженцам.

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Шотландия столкнулась с наплывом украинцев, которые едут в поисках спасения от войны. И все дело в том, что в стране сейчас не хватает жилья, которое можно было бы предоставить в пользование беженцам. Однако правительство гарантирует, что те, кто уже прибыл или прибудет в Шотландию в ближайшие месяцы, точно получат надлежащую поддержку.

Так, уже более 4 тысяч из 7 тысяч прибывших в Шотландию украинцев получили жилье это по "схеме суперспонсорства". В общей сложности было выдано 21 256 виз с указанием шотландского спонсора.

В связи с тем, что количество заявлений на получение визы, в которых правительство Шотландии указано как спонсор, выросло на 21% по сравнению с предыдущей неделей по состоянию на 5 июля, количество выданных виз возросло на 27%, а количество прибывающих по схеме суперспонсора выросло на 20%,

– говорится в сообщении.

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Временный запрет на выдачу виз начнет действовать с 9:00 в среду, 13 июля.