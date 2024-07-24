Не Венеция: какой город на воде очаровывает с первого взгляда
Стокгольм – один из самых прекрасных городов севера. Он фактически расположен на воде, за что получил славу "холодной Венеции".
Туристы могут выбрать, как добраться до Стокгольма: самолетом или паромом. Последний напоминает гигантский город, который держится на волнах: там есть уютные рестораны, шумные клубы и магазины, в которых продается все, что душа пожелает, рассказывает Закордон 24.
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Что стоит посмотреть в Стокгольме
История Стокгольма длится уже более 8 веков. За это время город получил немало приключений, которые охотно рассказывает туристам. Стоит заметить, что июль – один из лучших месяцев для посещения Стокгольма. В городе – довольно комфортная температура: +20 градусов. Учитывая, что Европа страдает от аномальной жары, Стокгольм может стать идеальным вариантом для туристов.
Стокгольм стоит посетить в июле / Unsplash
Стоит заметить, что Швеция сохранила монархию. В Стокгольме живет королевская семья. Сейчас королем Швеции является Карл XVI Густав, а королева – Сильвия. Туристы могут полюбоваться Королевским дворцом. Он расположен на острове Штадсгольмен.
Также туристы прибывают в Стокгольм, чтобы:
- посетить замок Дроттнингхольм (шведский Версаль);
- побывать в музее Васа (корабль затонул еще в 1628 году, однако впоследствии его подняли и вокруг построили музей);
- побывать в музее группы ABBA;
- прогуляться по улице Biblioteksgatan ("столицей" шведских магазинов).
Также стоит выделить время, чтобы просто прогуляться по улицам города, выпить горячего шоколада и попробовать местную выпечку.