Из-за сбоев в США задерживают и отменяют рейсы в Европе и Азии,

14 ноября в аэропортах Европы и Азии произошли масштабные сбои в рейсах до и из США. Причиной задержек и отмен стал четырехчасовой запрет на вылеты в США из-за масштабных проблем со связью.

Об этом сообщает BBC.

Какие аэропорты пострадали от сбоев в США?

Некоторые аэропорты Европы и Азии сообщают о перебоях в авиасообщении с Соединенными Штатами. Причиной стали проблемы со связью в США, из-за которых ранее там ввели запрет на вылеты самолетов.

В частности, аэропорт Схипхол в Амстердаме предупредил о задержках рейсов из Филадельфии и Атланты. В мадридский аэропорт Барахас с задержками прибывают самолеты из Майами и Нью-Йорка.

Парижский аэропорт имени Шарля де Голля сообщил об отмене рейсов из Далласа и Чикаго. Также там задерживаются несколько других самолетов.

В немецком Франкфурте отменили рейс в Атланту, который должен был вылететь в 10:30 по местному времени, а также рейс в Детройт, запланированный на 10:55.

Перебои коснулись и аэропорта Инчхон в Сеуле. Там задерживаются прилеты самолетов из Гонолулу и Лос-Анджелеса, а также вылеты в Миннеаполис и Сиэтл.

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США 13 ноября распорядилось о временно приостановить все вылеты самолетов из аэропортов страны. Решение объяснили чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

Соответствующее распоряжение вступило в силу в 15:53 по восточному времени и должно было действовать до 23:00 или до дальнейшего уведомления.

По данным FAA, международные рейсы, прибывающие в США, должны были рассматриваться в каждом отдельном случае. Еще до введения ограничений появились сообщения о масштабных перебоях с радиосвязью в центрах управления воздушным движением.

Пилоты и экипажи также жаловались на обрывы связи во время полетов. В частности, о таких проблемах сообщали экипаж Delta, летевший из Бостона, и представители United в местном аэропорту. Еще ранее из-за неисправности оборудования и проблем со связью были ограничены полеты в аэропортах Чикаго О'Хара и Мидвей.