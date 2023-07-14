Отдых подорожает: популярный испанский город хочет ввести налог для туристов

Сантьяго-де-Компостела в Испании хочет взимать налог с путешественников. Так надеются успешно бороться с чрезмерным туризмом.

Этот город в Галисии является одним из популярнейших направлений для паломников в Испании и мире. Теперь Сантьяго де Компостела хочет ввести туристический налог, который будут платить все иностранцы.

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Город тысяч паломников

Город ежегодно принимает более 300 тысяч туристов и паломников. Мэр Сантьяго-де-Компостела Горетти Санмартин больше не хочет, чтобы город превращали в "тематический парк". Здесь собираются продвигать контролируемый и качественный туризм, чтобы сделать город комфортным как для постоянных жителей, так и для иностранцев.

Я хочу, чтобы этот город перестал быть туристическим центром и тематическим парком. Я мечтаю увидеть Сантьяго, из которого не хочется бежать из-за неконтролируемого туризма,

– добавила мэр.

Городские власти считают, что новый налог поможет испанскому городу разобраться с туристическим хаосом. Деньги используют, чтобы навести порядок в историческом центре города. Также планируют искать решение, как уменьшить количество сувенирных лавок, которые здесь на каждом шагу.

Исторический центр Сантьяго-де-Компостела / Фото Unsplash

Власти Сантьяго де Компостела уверены, что не будет никаких проблем с введением туристического налога. Ведь когда люди узнают, что нужно платить небольшой сбор, они не отказываются от путешествия. Пока официального решения о введении налога для туристов в Сантьяго-де-Компостела нет. Потому и сумма сбора остается неизвестной.

Туристические налоги в Испании

Некоторые испанские города уже используют туристические налоги. С 2012 года Барселона требует от всех путешественников платить сбор, когда они бронируют жилье. Размер доплаты зависит от апартаментов, которые выбирают туристы. В среднем это от 2 до 7 евро за ночь.

Также налог взимают на Балеарских островах. Плату ввели в 2016 году. Все посетители от 16 лет должны платить от 1 до 4 евро за ночь. За счет этого налога власти Балеарских островов ежегодно привлекают около 12 миллионов евро. Эти средства тратят на защиту и сохранение природных ресурсов.