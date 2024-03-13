Процесс запущен: в Литве впервые в истории изъяли автомобиль с российскими номерами

С 11 марта Литва запретила пребывание автомобилей с российскими номерами на своей территории. Не прошло и нескольких дней, как первую машину уже изъяли.

На территории стран ЕС автомобили с российскими номерами в целом не имеют права находиться. Их владельцам давали время, чтобы их перерегистрировать.

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"Первый – пошел"

Таможенная служба Литвы сообщила, что первый автомобиль изъяли 12 марта. Гражданин Молдовы прибыл на пункт пропуска "Мядининкай". Мужчина намеревался отправиться в Беларусь. Однако когда таможенники проверяли документы водителя, выяснили, что владелец автомобиля – россиянин.

На водителя Audi Q7, который заявил, что ничего не знает об ограничении, составили протокол об административном правонарушении. Автомобиль, стоимостью 41 690 евро, изъят,

– говорится в сообщении.

К слову, в соседней Латвии соответствующее решение приняли еще в ноябре 2023 года. До 14 февраля людям давали шанс перерегистрировать автомобили. Однако страна зафиксировала исключение для автомобилей с российскими номерами. Говорится о транзите. Для этого людям дают 24 часа. Условие – зарегистрироваться в системе CSDD. Если нарушить правила, автомобили также будут изымать.

Страны Балтии поддерживают Украину в ее борьбе за свою свободу. Они пытаются очиститься от всего российского.