Самые дешевые магазины Варшавы: свежий рейтинг цен продуктовой корзины

Эксперты фиксируют в Польше рекордную инфляцию, а рост цен в магазинах ощутимо сказывается на кошельках поляков. Неудивительно, что местные жители стали все чаще сравнивать цены на продукты и выбирать более выгодный вариант.

В этом случае пригодится свежий рейтинг "Ценовая корзина". В рамках небольшого анализа специалисты проверили в отдельных торговых сетях цены на товары, которые чаще всего покупают поляки, и определили супермаркеты, где средняя стоимость продуктовой корзины самая низкая. Список сформирован на примере Варшавы.

Читайте также 10 полезных статей в блоге TransferGo: они точно пригодятся

Что известно о рейтинге "Ценовая корзина"

Это совместный проект порталов DlaHandlu.pl и PortalSpożywczy.pl, в котором анализируют цены на основной продуктовый набор более чем в 20 различных торговых сетях. В корзину вошли самые популярные товары – молочные продукты, напитки, сладости, бытовая химия, замороженные продукты, косметика и т.д.

Какой магазин оказался самым дешевым в Варшаве

Stokrotka – средняя цена корзины покупок составляет 370,65 злотых;

E.Leclerc – 366,13 злотых;

Aldi – 358,80 злотых;

Netto – 356,04 злотых;

Dino – 353,67 злотых;

Kaufland – 349,50 злотых;

Carrefour – 345,95 злотых;

Lidl – 342,81 злотых;

Biedronka – 323,73 злотых;

Auchan – 316,04 злотых.

Вам может быть интересно – Все больше стран отправляют россиян по направлению корабля: смотрите видео