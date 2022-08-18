Самые дешевые магазины Варшавы: свежий рейтинг цен продуктовой корзины
18 августа 2022 , 09:19Читати новину українською
Источник:Warszawa Nasze Miasto
Эксперты фиксируют в Польше рекордную инфляцию, а рост цен в магазинах ощутимо сказывается на кошельках поляков. Неудивительно, что местные жители стали все чаще сравнивать цены на продукты и выбирать более выгодный вариант.
В этом случае пригодится свежий рейтинг "Ценовая корзина". В рамках небольшого анализа специалисты проверили в отдельных торговых сетях цены на товары, которые чаще всего покупают поляки, и определили супермаркеты, где средняя стоимость продуктовой корзины самая низкая. Список сформирован на примере Варшавы.
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Что известно о рейтинге "Ценовая корзина"
Это совместный проект порталов DlaHandlu.pl и PortalSpożywczy.pl, в котором анализируют цены на основной продуктовый набор более чем в 20 различных торговых сетях. В корзину вошли самые популярные товары – молочные продукты, напитки, сладости, бытовая химия, замороженные продукты, косметика и т.д.
Какой магазин оказался самым дешевым в Варшаве
- Stokrotka – средняя цена корзины покупок составляет 370,65 злотых;
- E.Leclerc – 366,13 злотых;
- Aldi – 358,80 злотых;
- Netto – 356,04 злотых;
- Dino – 353,67 злотых;
- Kaufland – 349,50 злотых;
- Carrefour – 345,95 злотых;
- Lidl – 342,81 злотых;
- Biedronka – 323,73 злотых;
- Auchan – 316,04 злотых.
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