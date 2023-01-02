Самолет Лондон – Вильнюс совершил вынужденную посадку в Польше: все из-за агрессивного пассажира

В первый день 2023 года пилоты были вынуждены посадить самолет, следовавший из Лондона в Вильнюс, в польском Познани. Причиной такого маневра стал агрессивный пьяный пассажир.

Об этом сообщил польский портал TVN24, ссылаясь на пресс-секретаря местного отдела пограничников.

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Самолет из Лондона в Вильнюс вынужденно приземлялся в Польше

Инцидент произошел вечером 1 января. Около 23 часов пограничникам на пункте Познань-Лавица сообщили, что на борту рейса Лондон – Вильнюс есть нетрезвый мужчина. Чтобы обезопасить других пассажиров и экипаж самолета, главный пилот решил совершить вынужденную остановку. Лайнера посадили в Познани, чтобы снять с борта мужчину с борта.

Нарушителем оказался 50-летний гражданин Литвы. Он вел себя неприемлемо, продолжал распивать собственный алкоголь, оскорблял и толкал других пассажиров, а также угрожал бортпроводникам, пытавшимся его успокоить.

По приземлению пограничники поднялись на борт самолета и вывели нарушителя. Ему пришлось остаться на территории Польши. Первые анализы показали 1,5 промилле алкоголя в крови.