Две тысячи лет забвения: возле Ватикана нашли уникальную историческую локацию

История скрывает от нас еще много интересного. Очередные раскопки возле Ватикана завершились сенсацией: нашли сад римского императора Калигулы.

Раскопки в Италии продолжаются постоянно. Археологи почти всегда находят что-то ценное не только для страны, но и в целом в контексте истории мира. Не успели путешественники насладиться уникальной черной комнатой, которую нашли в Помпеях, как человечество всколыхнула новость об обнаружении сада Калигулы.

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Что известно о саде Калигулы

Калигула – один из самых известных и жестоких римских императоров. Легенда говорит, что однажды он объявил войну самому Посейдону и приказал атаковать пролив Ла-Манш.

Сад Калигулы обнаружили во время строительства нового путепровода. Локация – площадь Пьяцца Пиа. Конечно, к процессу привлекли и археологов. Так они отыскали древний сад. Его стены выходят на берег римской реки Тибр. Археологи также обнаружили табличку с надписью "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici". Удалось установить, что говорится о Гае Цезаре Августе, который вошел в историю как Калигула.



Сад Калигулы обнаружили в Риме / Italian Ministry of Culture

Отмечают, что сад расположен неподалеку от района, где жила мать Калигулы. Исследования только продолжаются. Поэтому, очевидно, в будущем мы узнаем больше интересных деталей.