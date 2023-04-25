Сад в аэропорту: как выглядит обновленный терминал в столице Катара

В столичном аэропорту Катара в Дохе появился настоящий тропический сад с водоемом. Он расположен в новой части терминала, достроенного в 2022 году.

В столичном аэропорту Катара есть настоящий сад

Этот сад является изюминкой аэропорта Хамад, стремящегося стать ведущим транзитным узлом на Ближнем Востоке для пересадки пассажиров из разных частей света. Как выглядит обновленный терминал – смотрите в материале!

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Сад в аэропорту Хамад назвали Orchard, переводимым как фруктовый сад. Здесь посажены 300 деревьев и 25 000 растений, которые привезли в столичный аэропорт Катара со всего мира.

Как выглядит обновленный терминал / Фото аэропорт Хамад

Она расположена под стеклянной крышей – это позволяет попадать естественному освещению от солнца внутрь в течение целого дня. Сад занимает площадь в 6 тысяч квадратных метров – почти как полноценное футбольное поле.

Тропический сад Orchard в аэропорту Доха Хамад / Фото Qatar Airways

Тропический сад Orchard в аэропорту Доха Хамад / Фото аэропорт Хамад

Как выглядит тропический сад в аэропорту / Фото аэропорт Хамад

Зеленые зоны позволяют пассажирам расслабиться между рейсами и делают аэропорт более комфортным. Это увеличивает количество желающих летать через Доху.

Как выглядит обновленный терминал в столице Катара: смотрите видео

Теперь аэропорт может стать лучшим

В 2019 году настоящий тропический лес с искусственным водопадом появился в новом терминале аэропорта Чанги в Сингапуре. В 2023 году этот аэропорт получил звание лучшего в мире в рейтинге Skytrax.

Новая инфраструктура в Дохе позволит катарскому аэропорту посоревноваться за первое место в рейтинге, поскольку сейчас он занимает второе.