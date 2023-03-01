С 1 марта украинские беженцы должны доплачивать за проживание в Польше: новые нормы Спецзакона

С начала марта в Польше вступают в силу нормы Спецзакона о помощи гражданам Украины. Они предполагают, что украинские беженцы должны участвовать в расходах по своему пребыванию в местах коллективного размещения.

Так, согласно новым поправкам к Закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", украинцы вынуждены будут частично компенсировать расходы по их содержанию в местах коллективного размещения. Вместе с тем, Закон предоставляет возможность бесплатно пользоваться таким жильем в течение периода, не превышающего 120 дней с даты въезда на территорию Польши.

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Сколько придется платить беженцам с 1 марта 2023 года

Те, кто в центрах коллективного размещения находится более 120 дней, с 1 марта будут платить половину стоимости расходов на проживание и питание, но не более 40 злотых в день. А с 1 мая 2023 для беженцев, пребывание которых превышает 180 дней, компенсация составит уже 75% расходов, но не более 60 злотых с человека в день.

Людей, попавших в трудное финансовое, освободят от такой обязанности. В частности, новые нормы предусматривают перечень лиц, на которые эти правила не будут распространяться: