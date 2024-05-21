Ryanair наконец запускает долгожданные рейсы: вырастут ли цены на билеты

В Ryanair продолжают радовать пассажиров позитивными новостями. Ирландский лоукостер запускает новые долгожданные рейсы. Кроме того, ранее в Ryanair анонсировали существенный рост цен, в то же время ситуация изменилась к лучшему.

Май – очень щедрый на анонсы от Ryanair. Пассажирам в очередной раз анонсировали новые рейсы. В частности, уже с осени 2024 года можно будет улететь на отдых в Иорданию. Это – тревел мечта многих туристов, которая теперь станет реальностью.

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Какие рейсы запускает Ryanair

Краков – Амман (Иордания) с 30 октября;

София – Акаба (Иордания) с 28 октября;

Брюссель Шарлеруа – Акаба с 1 ноября;

Кельн – Акаба с 29 октября;

Прага – Рим Чампино с 27 октября;

Севилья – Рим Фьюмичино с 27 октября;

Венеция Тревизо – Лансароте (Испания) с 28 октября;

Порту – Рим Фьюмичино с 27 октября;

Будапешт – Тулуза (Франия) с 28 октября;

Вильнюс – Рим Чампино – расписание еще неизвестно;

Франкфурт Хан – Гран-Канария (Канарские острова).

Вырастут ли цены на билеты

Стоит заметить, что сейчас европейская авиация переживает довольно сложные времена. В частности, авиакомпании отменяют ряд рейсов. У Ryanair тоже были не легкие времена. Кроме отмены рейсов, лоукостер готовил поднять цены на билеты. Ожидалось, что они вырастут минимум на 5%.

Однако по состоянию на май 2024 года ситуация улучшилась. В Ryanair заявили, что существенное подорожание уже не произойдет. Майкл О'Лири – директор лоукостера – отметил: цены останутся на том же уровне, что и летом 2023, или если и подорожают, то минимально. Поэтому можно смело планировать отпуск мечты и искать билеты по самым выгодным ценам.