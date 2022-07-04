Дешевых билетов больше не будет: Ryanair повышает стоимость перелетов
Источник:Financial Times
Ирландский лоукостер Ryanair считается лидером и законодателем бюджетных авиаперелетов в Европе. Впрочем, сейчас авиаперевозчик заявил, что будет менять политику.
Ryanair отказывается от политики дешевых билетов
Он будет повышать стоимость перелетов постепенно и процесс займет до пяти лет. Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири.
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Гендиректор лоукостера заявил, что цена на билеты авиакомпании неоправданно низка, и стоимость перелетов будут поэтапно подниматься в течение пяти лет.
Считаю абсурдным, что каждый раз, когда я лечу в лондонский аэропорт Станстед, поездка на поезде в центральную часть Лондона дороже, чем билет на самолет,
– сказал О'Лири.
По его словам, цены на билеты лоукостера будут подняты с текущего среднего уровня 40 евро до 50 – 60 евро.
Он объясняет, что основной причиной роста стоимости билетов является сочетание "структурно более высоких" цен на нефть и повышение экологических налогов. Поэтому в издании отмечают, что такое заявление О'Лири говорит о резком изменении политики лоукостера.
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