Румыния начала принимать украинских беженцев в 6 городах: где можно найти убежище

Румыния – одна из тех стран, куда направляются наши беженцы. Власти государства уверяют, что там приняли все меры, чтобы помочь украинцам, которые спасаются от войны.

В частности, в Румынии открыли шесть центров, где могут безопасно разместиться беженцы. Они расположены в Тимише, Марамуреше, Сучаве, Джурдже, Тульче и Бухаресте.

К слову Сколько беженцев пересекли границу за неделю войны России против Украины

Также могут привлекать и другие объекты для убежища украинцев, в том числе школы и гостиницы. Это на тот случай, если темп вынужденного переселения на фоне войны будет расти, а количество переселенцев будет увеличиваться.

Граждане Украины, которые ищут убежища в Румынии, могут быть размещены в шести Региональных центрах процедур и размещения беженцев: в городах Тимиш, Марамуреш, Сучава, Джурджу и Бухарест, говорится в заявлении министерства.

Согласно данным ООН, ужепосле вторжения России. Часть из них остановилась в Румынии.

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