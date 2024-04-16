Вместо Мальдив и Ибицы: российские туристы проведут пляжный сезон в КНДР

Весь цивилизованный мир продолжает очищаться от российских туристов. Раньше они отдыхали на лучших мировых курортах. А сейчас начнут туристический сезон в КНДР.

Мировая туристическая сфера готовится к новому сезону. Ожидается, что летом 2024 года она вернется на допандемийный уровень. Тем временем российские туристы будут “штурмовать” КНДР. Детали рассказывают российские СМИ, информирует Закордон 24.

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Пляжный сезон в КНДР – главное

В Северной Корее царит диктатура. Люди живут, как под стеклянным колпаком, и не могут пользоваться своими базовыми правами и свободами. Вырваться на свободу удается единицам. Они рассказывают о постоянном голоде и страхе. Когда мир накрыла пандемия коронавируса, жители КНДР остались без элементарной пищи и лекарств. Многие люди умерли, а те, кто выжил, остались в ловушке.

Тем временем российские туроператоры решили развивать "туристический бренд" КНДР. Россиянам рекламируют "идеальные пляжи и теплое море". О жестоких ограничениях тем временем забывают. Курорт обустроят в экономической зоне "Расон". Продолжительность отдыха – от 8 до 12 дней.

Стоимость отпуска в райском уголке под пристальным взглядом Ким Чен Ына обойдется россиянам в примерно 800 евро. Первых отдыхающих-добровольцев планируют отправить в КНДР уже в апреле.