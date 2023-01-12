Какой город Европы признали самым красивым в зимний период

От Лондона и Парижа до Кракова и швейцарского Люцерна – ни для кого не секрет, что эти европейские города прекрасны. Но многие и не догадываются, что зимой они еще более потрясающие.

Так, американский журнал об архитектуре и дизайне Architectural Digest обнародовал рейтинг городов Европы, которые стоит посетить зимой. А возглавил список с девяти позиций Будапешт – столица Венгрии.

Читайте также Медицина в Великой Британии: от бесплатных услуг до оплаты 150% от стоимости

Будапешт – самый красивый город Европы зимой

Хоть и венгерская столица – прекрасна в любое время года, но именно зимой за счет одной из самых известных ее особенностей – многочисленных купален – Будапешт становится еще более привлекательным.

Что может быть лучше, чем развеять зимний холод, даже когда метель накрывает город. В морозный будапештский вечер можно долго нежиться в тёплых водах природного горячего источника.

Кроме этого, знаменитое здание парламента особенно романтично в зимние дни. Авторы рейтинга советуют активно исследовать город, прогуляться возле изящной гостиницы с видом на Дунай. Это здание было признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Купальня Будапешта зимой / Фото donkey.bike

9 европейских городов, которые еще прекраснее зимой