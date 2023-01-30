Ryanair запустит 5 новых рейсов из Варшавы

Ирландский лоукостер Ryanair расширяет сеть своих рейсов по Европе. В этот раз авиакомпания анонсировала 5 маршрутов из варшавского аэропорта им. Фридерика Шопена.

Так, самолеты Ryanair базируются в аэропорту Модлин, в 40 километрах от Варшавы. Но из-за его ограниченной пропускной способности авиакомпания возобновит полеты из еще одного варшавского аэропорта – имени Фридерика Шопена, расположенного в черте города.

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5 новых рейсов Ryanair из аэропорта Шопена в Варшаве

Ryanair будет обслуживать пять новых направлений по Европе. Лоукостер планирует запустить рейсы из польской столицы в Испанию, Австрию, Бельгию и Кипр.

Список и детали новых авиарейсов

Варшава Шопен – Вена (Австрия) – с 26 марта;

Шопен – (Австрия) – с 26 марта; Варшава Шопен – Брюссель Шарлеруа (Бельгия) – с 27 марта;

Шопен – Шарлеруа (Бельгия) – с 27 марта; Варшава Шопен – Пафос (Кипр) – с 31 марта;

Шопен – (Кипр) – с 31 марта; Варшава Шопен – Аликанте (Испания) – с 29 марта;

Шопен – (Испания) – с 29 марта; Варшава Шопен – Майорка (Испания) – с 27 марта.

Из Варшавы в Вену самолеты Ryanair будут летать четыре раза в неделю, а в Брюссель можно будет добраться трижды в неделю. Направление Варшава Шопен – Пафос лоукостер будет обслуживать один раз в неделю. В то время как в Аликанте и Майорку самолеты будут отправляться четыре раза в неделю.