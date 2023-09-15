Пассажиры в ярости: самолет приземлился без единого чемодана на борту

Авиакомпания неприятно удивила пассажиров самолета, когда они узнали, что рейс взлетел без багажа. Путешественники часами ждали у конвейера, но их чемоданы так и не появились.

Перевозчик Swiss Air попал в очень неприятную ситуацию и подвел своих пассажиров. Самолет прибыл в Испанию без единого чемодана на борту. Разъяренные туристы более двух часов ждали свой багаж в Бильбао. Но зря.

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Отпуск без вещей

По словам пассажиров, на борту пилот самолета извинился за задержку рейса. Но о том, что они улетают без чемоданов, никто не предупреждал. А после посадки в испанском Бильбао сотрудники авиакомпании тоже ничего не сказали о багаже. Пассажиры просто ждали у багажного конвейера в аэропорту, пока сотрудники другого перевозчика не сообщили им, что самолет приземлился без их вещей.

Один из расстроенных пассажиров рассказал, что его отпуск теперь испорчен. Ведь без его сумок он не имеет смысла. Он был частью группы парапланеристов, вместе путешествовавших в Испанию. Из-за инцидента с багажом они остались без своего снаряжения.

Почему оставили багаж

Авиакомпания Swiss Air подтвердила, что рейс из Цюриха вылетел без чемоданов. Это недоразумение произошло из-за нехватки персонала. В аэропорту Цюриха команда самолета ждала почти полтора часа, пока вещи начнут грузить на борт. Но этого так и не произошло, поэтому они решили лететь в Бильбао без багажа.

Экипаж не мог больше ждать грузчиков, ведь нужно было на этом же самолете успеть забрать пассажиров в Бильбао и вернуться в Цюрих. А здесь аэропорт закрывается на ночь в 23:00.

Конечно, авиакомпания Swiss Air попросила прощения у пассажиров за такие неудобства. Со временем они исправили ситуацию и доставили все сумки пассажиров. Но на это ушло несколько дней.

Тенденция путешествий после пандемии

В 2022 году количество потерянного багажа достигло максимального показателя за 10 лет. Пропали более 26 миллионов чемоданов. Это по 8 сумок из каждой 1000 зарегистрированного багажа. Главная причина таких инцидентов – нехватка квалифицированного персонала и слишком резкое возвращение международных путешествий после пандемии.

Миллионы таких утерянных сумок в США отправляют в специальный огромный магазин. У него есть несколько складов с потерянными вещами из чемоданов пассажиров. На продажу их отдают, если не удается связаться с пассажиром в течение трех месяцев.