Работу украинской художницы представят в Венеции: что символизирует ее инсталляция

На 59-й Венецианской биеннале будет показана работа украинской художницы Zinaida "Без женщин". Это философская видеоинсталляция, созданная на интересном исследовании.

Художница и основательница волонтерской инициативы ArtRehub Зинаида Кубар (Zinaida) прокомментировала свое участие в престижной выставке и подробнее рассказала о своей работе. Несмотря на название, ее картина рассказывает о женщине.

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Что символизирует работа украинки

Автор отметила, что ее работа базируется на исследовании о том, как мужчины, выпасающие коров и овец на горной долине, по 4 месяца живут там без женщин, а женщины в этот период остаются дома без своих партнеров и делают всю работу по хозяйству самостоятельно.

Художница объяснила, что в своей видеоинсталляции хотела изобразить присутствие женской энергии в быту мужчин: то, как она выражается, когда женщин нет рядом, во что аккумулируется и как отражается в действиях мужчин.

Это настолько красиво и чисто, что иногда, когда где-то видишь, как мужчины разговаривают с женщиной, хочется закрыть уши и вспомнить эту видеоработу, вспомнить образ того мужчины из долины, который сосуществует с женской энергией на духовном уровне,

– делится Zinaida.

Украинка призналась, что эта работа очень важна для нее. Более того, она важна для всех женщин и мужчин, а именно для духовного обогащения и более глубокого понимания друг друга.

Работа украинской художницы Zinaida "Без женщин" будет представлена ​​на 59 Венецианской биеннале / Фото "Укринформ"

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