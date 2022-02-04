Работу украинской художницы представят в Венеции: что символизирует ее инсталляция
Источник:Укринформ
На 59-й Венецианской биеннале будет показана работа украинской художницы Zinaida "Без женщин". Это философская видеоинсталляция, созданная на интересном исследовании.
Художница и основательница волонтерской инициативы ArtRehub Зинаида Кубар (Zinaida) прокомментировала свое участие в престижной выставке и подробнее рассказала о своей работе. Несмотря на название, ее картина рассказывает о женщине.
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Что символизирует работа украинки
Автор отметила, что ее работа базируется на исследовании о том, как мужчины, выпасающие коров и овец на горной долине, по 4 месяца живут там без женщин, а женщины в этот период остаются дома без своих партнеров и делают всю работу по хозяйству самостоятельно.
Художница объяснила, что в своей видеоинсталляции хотела изобразить присутствие женской энергии в быту мужчин: то, как она выражается, когда женщин нет рядом, во что аккумулируется и как отражается в действиях мужчин.
Это настолько красиво и чисто, что иногда, когда где-то видишь, как мужчины разговаривают с женщиной, хочется закрыть уши и вспомнить эту видеоработу, вспомнить образ того мужчины из долины, который сосуществует с женской энергией на духовном уровне,
– делится Zinaida.
Украинка призналась, что эта работа очень важна для нее. Более того, она важна для всех женщин и мужчин, а именно для духовного обогащения и более глубокого понимания друг друга.
Работа украинской художницы Zinaida "Без женщин" будет представлена на 59 Венецианской биеннале / Фото "Укринформ"
О Венецианской биеннале
- Венецианская биеннале – это одна из ведущих выставок современного искусства, проходящая в Венеции.
- В рамках биеннале сегодня проводятся Венецианский кинофестиваль и Венецианский фестиваль архитектуры.
- Украина принимает участие в Венецианской биеннале с 2001 года.