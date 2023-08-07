Каких работников остро не хватает в странах Европы: список профессий

Согласно последнему отчету Европейского управления труда, специалисты для работы в области программного обеспечения, здравоохранения, строительства и инженерии являются одними из самых нужных. Исследование проанализировало ситуацию в 27 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии.

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Из примерно 400 определенных профессий 38 были оценены как имеющие массовый дефицит.

15 вакансий из списка связано со строительством. Наибольшее количество стран указало востребованными профессии каменщика, плотника и столяра. Популярны также операторы машин, а также строители, инженеры-строители. Имеют спрос и сварщики, монтировщики металлических конструкций и монтажники.

В списке также представлены популярные профессии в области программного обеспечения, таких как разработчики приложений, системные аналитики, разработчики и аналитики программного обеспечения и программ.

Важное место занимает сектор здравоохранения. Практически в каждой стране остро нужны врачи общей практики и узкие специалисты (хирурги, кардиохирурги, неврологи), медсестры, психологи, физиотерапевты и фельдшеры.

В области гостеприимства наиболее востребованы повара, официанты, пекари, кондитеры и кондитеры.

Какие профессии наиболее востребованы в Европе / Фото Pexels

Какие профессии актуальны всегда?

Многие профессии, представленные в списке – это те, где специалисты нужны не ситуативно, а постоянно.

Такие профессии, как каменщики, водители тяжелых грузовиков, сантехники, медсестры, сварщики, электрики, разработчики программного обеспечения, повара, врачи и механики, включены в топ 10 рейтингов во всех четырех предварительных отчетах,

– говорится в публикации.

Однако некоторые вакансии в списке новые. К примеру, психологи и физиотерапевты попали в список впервые. Медицинские специалисты впервые появились в списке самых нужных специалистов в 2021 году, тогда как фельдшеры упоминаются с 2020 года – года пандемии COVID-19 – и появляются в рейтинге актуальных до сих пор.

С нехваткой работников в индустрии гостеприимства сталкиваются многие страны.

Причина нехватки работников:

Новые цифровые технологии трансформируют большинство секторов экономики, и для большего количества профессий требуется квалификация STEM (наука, технологии, инженерия и математика).

Население Европы неуклонно стареет. По прогнозам, к 2100 году доля людей трудоспособного возраста (в возрасте 20-64 лет) уменьшится до 50%.

Сектор здравоохранения и социального обеспечения нуждается в большем количестве работников, но там трудно привлечь новых людей и удержать персонал из-за ухудшения условий труда.

В каких странах самый большой дефицит кадров?

Отчет показывает, что дефицит кадров в большинстве своем присущ странам в северной и западной Европе, хотя также много работников нужно в Италии.

В Швейцарии, Италии и Нидерландах – наибольшая нехватка работников, а в Греции, Чехии и Мальте – меньше.