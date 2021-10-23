Работа за границей для молодежи: лучшие вакансии по версии агентства по трудоустройству

53% молодежи до 35 лет предпочитают работать за рубежом. Они уже трудоустроены в другой стране, задумываются об этой возможности или имели такой опыт. К тому же польские работодатели заинтересованы в привлечении именно молодых работников, поэтому для юных и трудолюбивых есть много привлекательных вакансий.

Работник без опыта может получать в Польше втрое больше, чем в Украине. Такие выводы можно сделать из исследования аналитического центра "Первой Визы".

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Почему Польша ищет молодых работников

Молодые люди легче соглашаются на переезд за границу, потому что еще не создали семьи в Украине или ищут быстрых заработков. На решения влияет и то, что для работы в Польше иногда не требуются специальные навыки.

На польских предприятиях поощряют работать молодежь. Например, для студентов и людей в возрасте до 26 лет ставка нетто в час значительно выше других.

Лучшие вакансии для молодежи в Польше

Компания в сфере трудоустройства и поддержки за рубежом "Первая Виза" сформировала топ благоприятных вакансий для молодых украинцев в Польше.

Упаковщик на складе Intercars

Европейский центр логистики и развития Intercars в Закрочиме – это один из самых современных складов в Европе. Каждый день оттуда отправляются 250 000 товаров, поэтому есть спрос на упаковщиков.

Обязанности упаковщика следующие:

работа со сканером и современным оборудованием;

контроль качества;

сортировка запчастей перед службой.

Тяжестей носить не придется, потому что работа в основном автоматизирована. Однако, работники должны быть энергичными.

Работодатель обещает обеспечить обучение, рабочую одежду и транспорт. Новые работники будут выполнять работу под наблюдением бригадиров и руководителей, которые разговаривают на украинском языке.

Украинцам до 26 лет готовы платить 15,83 злотого нетто в час. Для студентов оплата труда еще больше – 18,30 злотых нетто.

Работать можно по 10 часом 5 – 6 дней в неделю, есть возможность выполнять работу на выходных.

Кроме того, на заводе предусмотрены премии от 1 000 до 3 000 злотых брутто за эффективность работы. За проживание работодатель высчитывает 200 злотых.

Работник склада на комплектацию заказов DHL

Склад детских игрушек DHL для магазинов SMYK расположен в городе Лодзь. Компания специализируется на международных перевозках, предоставлении курьерских и транспортных услуг.

Обязанности работника склада:

комплектация интернет-заказов;

работа со сканером.

Товары не тяжелые (детские игрушки, настольные игры, детская одежда), поэтому работа подходит как для мужчин, так и для девушек.

Студентам предлагают от 18 до 20 злотых нетто (работа в 2 смены по 8 – 12 часом), в ночные смены ставка больше. Есть премии и надбавки.

Работодатель обеспечивает подъезд на работу и предоставляет жилье за ​​200 злотых.

Работник итальянского завода TP Reflex

Завод TP Reflex занимается производством деталей для посудомоечных машин. Работа персонала, собственно, заключается в упаковке и доставке этих деталей к месту работы. Есть возможность быть вовлеченным в другие процессы: производство самых деталей, отбор готовых изделий, завешивания и снятия деталей на конвейере.

Работа не сложная, но мануальная и стоячая. Соответствующая квалификация для трудоустройства не требуется.

Молодым людям до 26 лет предлагают 14,77 злотого нетто за час работы, а студентам – 18,30 злотого нетто.