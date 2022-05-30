"Путин, иди на**й": в Чехии выпустили пиво в поддержку Украины

У броварні Raven з Чехії зварили англійський ель, який назвали "Путін, йди на**й" (Fuck Off Putin). Це вже друга партія.

Новинку от Raven называют ячменным вином, что по сути является английским элем. Крепость пива составляет 10%, но, как уверяет производитель, алкоголь почти не чувствуется на вкус.

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Как выглядит пиво "Путин, иди на**й"

На этикетке не обошлось без российского диктатора и крейсера "Москва". Как видно из фото, Владимир Путин сидит расстроен рядом с российским военным кораблем, который потопили украинские бойцы. Вместе с тем синие воды моря и желтый песок образуют украинский флаг.



Этикетка чешского пива "Путин, иди на**" / Фото Pivovar Raven

Мы стоим за Украину и всех, кто осуждает попытку психопата Путина вести войну в 21 веке,

– говорится в описании под пивом "Путин, иди на**" в интернет-магазине.

Купить новинку от Raven можно в интернете – в онлайн-магазине пивоварни. Бутылка пива 0,7 литра вам обойдется в 350 крон (около 450 гривен).

Доставка за пределы Чехии возможна только в случае если заказывать ящики пива на 12, 24, 36 и более бутылок. Цена за бутылку составляет также 350 крон, кроме того, доставка – платная.



Чешское пиво можно заказать в интернете / Фото Pivovar Raven