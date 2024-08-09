Венеция в очередной раз ввела ограничения для туристов: кому повезет стать исключением

Сказочная Венеция продолжает вводить ограничения для туристов. К туристическим группам теперь не может присоединяться больше, чем 25 человек. Гидам, которые нарушат это правило, грозит серьезный штраф.

Сначала ограничения должны были ввести еще в июне этого года. Однако впоследствии местные власти пошли навстречу гидам, которые уже забронировали экскурсии. Однако по состоянию на август 2024 года уменьшение количества туристических групп уже вступило в силу. За нарушение правила придется влететь в копеечку. Гидов-нарушителей будут штрафовать на от 25 до 500 евро. Каждую ситуацию будут анализировать индивидуально.

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Для кого в Венеции сделают исключение

По состоянию на август этого года тунристические группы в Венеции не должны превышать 25 человек. Кроме того, гидам запрещено использовать громкоговорители. Представительница власти Элизабетта Пеше объяснила, что соответствующие решения не направлены против туристов. Просто местные жители жалуются на шум и толпы и им нужно срочно хоть немного облегчить жизнь.



Венеция вводит очередные ограничения / Unsplash

Однако в ограничениях туристических групп есть исключения. Они касаются:

детей, которым еще не исполнилось 2 лет;

школьных групп;

образовательных поездок.

Туристов также предупредили, что ограничения касаются и островов Мурано, Бурано и Торчелло. Отмечают, что там частой проблемой являются так называемые "человеческие пробки".