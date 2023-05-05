На границе с Польшей один из пунктов пропуска приостановил движение грузовиков
Источник:ГПСУ
Польша приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд в одном из пунктов пропуска. Речь идет о "Дорогуск - Ягодин".
На пункте "Дорогуск – Ягодин" приостановлено оформление грузовиков
Это произошло из-за акции протеста польских фермеров на границе. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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В связи с акцией протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" польской Стороной приостановлено оформление грузовиков на въезд и выезд,
– говорится в сообщении.
На въезд в Украину пропускается только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными.
При этом пропуск пассажирских автобусов в этом пункте осуществляется в обычном порядке.
В ГПСУ просят водителей грузовых транспортных средств учесть информацию.