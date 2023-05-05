На границе с Польшей один из пунктов пропуска приостановил движение грузовиков

Польша приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд в одном из пунктов пропуска. Речь идет о "Дорогуск - Ягодин".

На пункте "Дорогуск – Ягодин" приостановлено оформление грузовиков

Это произошло из-за акции протеста польских фермеров на границе. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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В связи с акцией протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" польской Стороной приостановлено оформление грузовиков на въезд и выезд,

– говорится в сообщении.

На въезд в Украину пропускается только транспорт с гуманитарной помощью, опасными грузами и животными.

При этом пропуск пассажирских автобусов в этом пункте осуществляется в обычном порядке.

В ГПСУ просят водителей грузовых транспортных средств учесть информацию.