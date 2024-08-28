Дефицит воды и космические цены: европейские города снова всколыхнули протесты против туристов

Летом 2024 года ряд европейских стран всколыхнули масштабные антитуристические протесты. В частности, жарче всего во всех смыслах слова было в Испании, Италии, Португалии и Греции.

Летом 2024 года планета ожидала своеобразного ренессанса в туристической сфере. Мир наконец окончательно избавился от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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Где самая сложная ситуация

В течение последних трех месяцев наихудшая ситуация была в Испании, Португалии, Италии и Греции. Местные жители заявляют, что переживают из-за туристов сложные этапы своей жизни. В частности, усиливается дефицит воды, растут цены на недвижимость, аренда стала "просто космической".

Путешественников просят возвращаться к себе домой и не усложнять ситуацию еще больше. Стоит заметить, что ряд курортных городов уже пострадал от антитуристических протестов. Отели – пустые, в ресторанах – гуляет ветер.

Прогнозируют, что летом 2025 года ситуация только ухудшится. Настроение местных жителей будет более радикальным. Между тем туристы не захотят уступать любимыми локациями для отдыха. Замечают, что существенно возрастет популярность сегодня недооцененных локаций. В частности, все больше путешественников будут выбирать для отдыха северные направления. Плюс им в копилку добавит и аномальная жара, которая будет усиливаться.