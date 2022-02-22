Притворился прокурором и заработал 280 тысяч злотых: в Польше задержали мошенника из Украины

57-летний гражданин Украины был арестован в Польше. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.

На сайте люблинской полиции рассказали, что украинец притворялся прокурором. Это позволяло ему выманивать деньги из доверчивых жертв.

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Как действовал украинец

В местной полиции рассказали, что 57-летний гражданин Украины креативно перевоплощался в работника прокуратуры. Его актерская игра была более чем убедительной.

К примеру, одной из его жертв стала 83-летняя полька. Мужчина позвонил пожилой жительнице Люблина, представился прокурором и сообщил, что группа хакеров пыталась похитить средства с ее банковского счета. Мошенник заверил женщину, что она должна немедленно снять все наличные деньги и положить средства на счет прокуратуры для их безопасности, а затем, после завершения следствия, защищенные деньги ей вернут.

Доверчивая 83-летняя гражданка Польши быстро отдала аферисту большинство своих сбережений – более 280 тысяч злотых. Дальше она планировала снять еще больше денег. Однако женщину спасли внимательные работники банка. То, что клиентка в преклонном возрасте была испуганной и панически снимала все наличные деньги, вызвало подозрение, поэтому сотрудники банка сообщили полицию.

Гражданин Украины был задержан на следующий день во время того, как упомянутая женщина передавала ему еще 50 тысяч злотых. Во время выяснения обстоятельств аферы мужчины начали подозревать еще в двух преступлениях в Люблине по этой же схеме. Если его причастность докажут, то украинца могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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