Ирландия может предоставить природе конституционные права как у человека: что это значит

Ирландия может первой закрепить права природы в национальной конституции среди стран Европейского союза.

Ирландскому правительству рекомендовали провести референдум по защите биоразнообразия. Это решение принял общий комитет по окружающей среде и климатическим мерам. Если ирландцы поддержат это, то природа получит такие же права, как человек. Что это значит на практике – читайте дальше.

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Защита прав природы

В последнее время в Ирландии значительно активизировалось движение по сохранению природы. Его поклонники желают, чтобы природная среда, а именно деревья, горы, реки и другие объекты имели свои права. И это права на существование, процветание, восстановление, регенерацию и уважение.

Защищать интересы природы могут разрешить любому лицу или организации. В Новой Зеландии уже есть такой пример — в стране статус юридического лица получила река Вангануи.

У Ирландии есть шанс стать первой страной ЕС, которая внесет права природы в главный закон — конституцию. Это может сработать, если ирландский парламент решит провести национальный референдум и население поддержит эту инициативу.

Природные ландшафты Ирландии / Фото Pexels

В Испании запретили обнимать деревья

В испанском городе Кабесон-де-ла-Саль мэрия запретила туристам обниматься с деревьями в большом секвойном лесу. Так их хотят сохранить. За последнее время деревья сильно пострадали от наплыва туристов, которые обнимают їх стволы, портят кору и топчут корни.

Сегодня секвойный лес в Испании посещают около 200 тысяч туристов в год. Запрет обнимать деревья – это только первый этап защиты растений. В дальнейшем в лесу собираются сделать тропы, которые будут расположены так, чтобы туристы не могли близко подходить к деревьям.

Также размышляют над вводом платы за вход в лес, чтобы потратить эти средства на дополнительную охрану.