I'm Ukrainian: для украинцев в Европе запустили специальную платформу – в чем ее особенность

Миллионы украинцев вынужденно уехали за границу в поисках безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину. Чтобы люди поддерживали связи, запустили специальное мобильное приложение – "I'm Ukrainian".

В Европе запустили приложение I'm Ukrainian

Это платформа для поиска комьюнити украинцев за границей. В настоящее время приложение содержит контент для граждан Украины в 7 странах Европы.

Читайте также Поляки выбрали самые важные слова в 2022 году: большинство из них связано с Украиной

Главная цель приложения – сделать так, чтобы украинцы, вынужденные покинуть страну с началом вторжения, не забывали о своем происхождении.

Для того чтобы украинцы, вынужденно покинувшие Родину, ни на мгновение не забывали о ней и своем происхождении, разработали и реализовали проект I'm Ukrainian,

– говорится в сообщении.

Приложение позволяет украинцам не терять коммуникацию, посещать мероприятия, организованные украинцами за рубежом, поддерживать локальный бизнес украинцев, находить полезные учебные курсы и другие сервисы, которые помогают адаптироваться в новой стране.

Какие разделы предлагают пользователям

культурные события – мероприятия музыкантов, художников в стране;

митапы – локальные мероприятия для украинцев;

локальные встречи – можно создавать в приложении встречи (кофе, пробежки, культурные события, беседы в доступном месте);

карта бизнесов – поиск или добавление локального бизнеса (кафе, салоны красоты, СТО), который открыт украинцами или предоставляет скидки для украинцев;

мини-комьюнити – группы украинцев по интересам, месту жительства, специальности;

каталог сервисов помощи беженцам – психологическая помощь, помощь мигрантам, языковые курсы, правила перемещения общественным транспортом;

онлайн – курсы, выставки, доступные украинцам в любой стране.

В настоящее время приложение работает в семи странах Европы: Великобритания, Германия, Италия, Испания, Австрия, Польша и Румыния. В скором времени в приложение добавят Канаду, США, Турцию и Грузию.