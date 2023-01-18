I'm Ukrainian: для украинцев в Европе запустили специальную платформу – в чем ее особенность
Источник:Общественное пространство
Миллионы украинцев вынужденно уехали за границу в поисках безопасности после полномасштабного вторжения России в Украину. Чтобы люди поддерживали связи, запустили специальное мобильное приложение – "I'm Ukrainian".
В Европе запустили приложение I'm Ukrainian
Это платформа для поиска комьюнити украинцев за границей. В настоящее время приложение содержит контент для граждан Украины в 7 странах Европы.
Читайте также Поляки выбрали самые важные слова в 2022 году: большинство из них связано с Украиной
Главная цель приложения – сделать так, чтобы украинцы, вынужденные покинуть страну с началом вторжения, не забывали о своем происхождении.
Для того чтобы украинцы, вынужденно покинувшие Родину, ни на мгновение не забывали о ней и своем происхождении, разработали и реализовали проект I'm Ukrainian,
– говорится в сообщении.
Приложение позволяет украинцам не терять коммуникацию, посещать мероприятия, организованные украинцами за рубежом, поддерживать локальный бизнес украинцев, находить полезные учебные курсы и другие сервисы, которые помогают адаптироваться в новой стране.
Какие разделы предлагают пользователям
- культурные события – мероприятия музыкантов, художников в стране;
- митапы – локальные мероприятия для украинцев;
- локальные встречи – можно создавать в приложении встречи (кофе, пробежки, культурные события, беседы в доступном месте);
- карта бизнесов – поиск или добавление локального бизнеса (кафе, салоны красоты, СТО), который открыт украинцами или предоставляет скидки для украинцев;
- мини-комьюнити – группы украинцев по интересам, месту жительства, специальности;
- каталог сервисов помощи беженцам – психологическая помощь, помощь мигрантам, языковые курсы, правила перемещения общественным транспортом;
- онлайн – курсы, выставки, доступные украинцам в любой стране.
В настоящее время приложение работает в семи странах Европы: Великобритания, Германия, Италия, Испания, Австрия, Польша и Румыния. В скором времени в приложение добавят Канаду, США, Турцию и Грузию.