Европейские страны и дальше готовы принимать беженцев из Украины: свежий опрос

С 24 февраля Украину покинуло почти 16 миллионов граждан, за этот же период домой вернулось более 8 миллионов человек. Однако значительная часть беженцев до сих пор находятся в ЕС. Как европейцы относятся к вынужденным переселенцам через 9 месяцев великой российско-украинской войны?

По результатам опроса сервиса Eupinions, 77% жителей Европы заявили о своей готовности и дальше принимать украинцев. Вопрос о беженцах задали гражданам Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Польши. Социологи отметили, что эти данные репрезентативны для всего ЕС.

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Отношение европейцев к украинским беженцам

Наиболее открыты испанцы, ведь 89% опрошенных согласились с тем, что стоит принимать жителей Украины. Самый низкий уровень готовности – во Франции (72%) и Германии (74%). Со всем тем, такие показатели все равно достаточно высоки.

Эксперт Фонда Бертельсмана в Европе Изабель Хоффман убеждена, что оснований говорить о "конце солидарности с Украиной" нет. Она отметила, что более трех четвертей всех опрошенных в ЕС по-прежнему готовы принимать украинских беженцев в своих странах. Готовность остается высокой и в Польше – 82%.

В исследовании приняли участие 13 204 респондентов.

В настоящее время в Европе находится около 8 миллионов украинских беженцев.