Услышала его голос через систему оповещения: романтическое признание в аэропорту Окленда

Пара долгое время встречалась на расстоянии. Поэтому живущий в Новой Зеландии Чхабра решил сделать предложение своей девушке Шукле, прилетевшей к нему из Австралии, прямо в аэропорту.

На подготовку к признанию Чхабра потратил больше месяца. Сначала он подумал организовать своей девушке настоящий танцевальный перформанс, как в ее любимых индийских фильмах. Но впоследствии придумал другой план.

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Подготовка длилась месяц

Аэропорты сыграли большую роль в отношениях пары. Они встречались на расстоянии, поэтому постоянно летали друг к другу. Так что Чхабра решил: предложение он должен сделать именно здесь. За месяц до задуманного признания он начал разрабатывать план вместе с персоналом аэропорта.

Очень важно было, чтобы в аэропорт Окленда в день признания вовремя пропустили родственников пары. Поэтому влюбленному мужчине пришлось серьезно договариваться о мерах безопасности. Но персонал и топ-менеджмент аэропорта Окленда растрогала эта идея и они принялись помогать Чхабре.

Директор аэропорта помог организовать логистику, привезти торт и цветы, а главное – обе очень взволнованные семьи. Также позвали профессиональную съемочную группу, чтобы зафиксировать эти уникальные кадры.

Чхабра хотел записать предложение для своей любимой Шуклы через систему объявлений в аэропорту. И ему это удалось, правда, только с восьмой попытки, ведь мужчина очень волновался.

Все пошло не так

Признание, которое планировали целый месяц, едва не провалилось, когда рейс Шуклы задержали и потеряли ее багаж. Девушка хотела вернуться к стойке авиакомпании, разбираться с тем, куда подевался ее чемодан и как его найти. Но родственникам Шуклы удалось убедить ее просто выйти в зал прилета…

Момент признания / Фото Auckland Airport

И это она сделала. А там ее любимый, стоявший на одном колене с кольцом, и их друзья и родные, которые держали в руках плакаты с главным вопросом: "Ты выйдешь за меня?" В этот момент служба оповещения аэропорта включила запись голоса Чхабры с признанием. И она сказала "да".

Теперь счастливая пара планирует пожениться в Индии.