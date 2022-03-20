На пражской ярмарке можно попробовать украинский борщ от Ольги Мартыновской

Звездный кулинар и судья шоу МастерШеф Ольга Мартыновская занялась волонтерством в Европе.

Так, Ольга Мартыновская в сотрудничестве с фондом "Ты не один" присоединилась к сбору средств на лекарства для украинцев.

И еще Как подготовить деньги перед выездом за границу: актуальные советы

В рамках акции она приготовит для жителей Праги борщ и другие блюда. Отведать их можно 19 и 26 марта на традиционном фермерском рынке на Наплавке (Rašínovo nábreží). Ярмарка открыта с 08:00 до 14:00.

Среди анонсированных вкусностей: борщ, украинское сало, пирожки с вишнями, пироги с маком, другая выпечка и узвар.

На собранные средства покупают жизненно необходимые лекарства в Чехии, Германии, Бельгии, Франции и раздают их нуждающимся в Украине. Вы легко найдете это место – желто-голубая символика, украинские девушки и аромат чесночных пончиков. Давайте поддержим Украину! Победа за нами, – говорится в сообщении в Instagram.

Пражское угощение украинскими блюдами в фото



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram