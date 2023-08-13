Веселье и массовый пикник на пляже: как итальянцы празднуют Феррагосто

В августе итальянцы ждут крупнейшего летнего фестиваля Феррагосто. Если вы в это время будете в Италии, не пропустите это масштабное действо.

Августовский праздник Феррагосто раньше завершал сезон больших летних работ. Именно в августе официальный сезон отпусков в Италии. И когда туристы массово едут в Венецию и Рим, итальянцы мчатся к морю.

Интересно Туристка вырезала сердце на Пизанской башне в Италии: что ей угрожает

Как итальянцы празднуют Феррагосто

В это жаркое время многие итальянские компании даже закрываются на несколько недель. Кульминация летнего отдыха – 15 августа, ведь именно в этот день отмечают национальный праздник – Феррагосто.

Фестиваль проходит в разгар лета. Этот праздник с древнеримской историей происходит от Feriae Augusti – фестиваля императора Августа. В нем объединились христианские и языческие традиции.

Самый популярный способ отпраздновать Феррагосто – это убежать на пляж. Многие семьи едут к побережью на весь август, а 15 числа проходят массовые празднования. В этот день принято устраивать барбекю на пляже с семьей и друзьями. Этот праздник уникален тем, что все итальянцы, от миллионеров до простых рабочих, празднуют его вместе.

Эта традиция началась еще со времен фашистского режима в Италии. В 1920-х годах власти организовывали в дни Феррагосто экскурсии на пляж. В это время действовали специальные льготные поездки на поездах к морю, чтобы даже рабочий класс мог позволить себе путешествие. Поскольку такие экскурсии не предусматривали питания, стало обычаем брать с собой обед.

Главная традиция Феррагосто – пикник на пляже / Unsplash

Италия в августе

До недавнего времени почти все магазины и промышленные предприятия в Италии закрывались в августе. В это время итальянцы массово уезжали к морю. Сейчас компании ограничиваются выходными до двух недель.

Когда-то было сложно найти открытый ресторан во время Феррагосто, но сейчас это не так. Кафе, рестораны и бары обычно остаются открытыми и радушно принимают путешественников. Большинство главных достопримечательностей также работают, включая галерею Уффици во Флоренции и Герцогский дворец в Венеции. Одним из немногих исключений являются музеи Ватикана, которые 15 августа закрывают.

Некоторые города в августе наоборот усиливают туристическую привлекательность. Рим и Болонья, например, устанавливают кинотеатры под открытым небом. В городе Бари в Апулии в это время проходит джазовый фестиваль, а в Мачерате – оперный.

Но некоторые трудности могут встретится вам на дорогах в период Феррагосто. Трафик в это время очень насыщенный, ведь люди массово едут к морю.