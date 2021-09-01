Правительство Польши хочет ввести чрезвычайное положение на границе

В Польше политики обеспокоены ситуацией на пограничной полосе с Беларусью. Поэтому они хотят обратиться к главе государства с просьбой о введении чрезвычайного положения в этой зоне.

Такое заявление 31 августа сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Чрезвычайное положение, по мнению инициаторов, должно продолжаться не менее 30 дней.

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Что известно об идее введения чрезвычайного положения на границе

У людей, проживающих там, сохранится возможность проводить массовые собрания. Но будут введены строгие правила о праве на владение оружием и боеприпасами. Если речь идет о появлении в приграничной зоне людей, которые там не прописаны, то в этом случае будут введены ограничения и наказания,

– заявил Матеуш Моравецкий.

Если президент страны согласует это решение, то чрезвычайное положение будет охватывать 115 населенных пунктов в Подляшском воеводстве и 68 населенных пунктов в Люблинском воеводстве.

Почему в Польше хотят ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

В буферной зоне между Польшей и Беларусью под открытым небом находятся десятки беженцев из Афганистана. Они просят международной защиты и убежища.

Пока что ни белорусские, ни польские пограничники не пропускают их на территории своих государств. У многих беженцев нет элементарных средств для существования. Некоторые люди нуждаются в медицинской помощи.