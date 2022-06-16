Правила этикета в Нидерландах: 10 особенностей, которые следует знать каждому туристу

Нидерланды славятся своей свободой. Однако, несмотря на ощущение вседозволенности, важно помнить о нескольких правилах, которые должен соблюдать каждый нидерландец и гость страны.

Как и в любой стране, в Нидерландах, в частности в Амстердаме, действуют свои писаные и неписаные правила этикета и поведения. И чтобы ваше пребывание в стране было не только увлекательным, но и комфортным, а процесс интеграции в нидерландское общество – более продуктивным, предлагаем предварительно изучить полезную информацию, которая пригодится вам.

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Негласные правила этикета в Нидерландах

Местные жители очень ценят вежливость и тактичность. При входе в магазин или другое общественное место принято здороваться со всеми присутствующими.

В Нидерландах позволило употреблять легкие наркотики, но делать это можно только в специальных заведениях – кофешопах (coffee shop).

Завтрак у нидерландцев – в 08:00 – 10:00, ланч – в 12:00 – 14:00, а вот обед – с 18:00 до 20:00.

Для нидерландцев важна пунктуальность и уважение к их времени. Местные жители могут принять опоздание на встречу за оскорбление.

Приветствуются и прощаются там крепким рукопожатием. Более того, чем дольше оно длится, тем большее уважение проявляете.

В гости в стране не принято приходить с пустыми руками. Обычно с собой приносят цветы или кофе.

Нидерландцы не создают тесных очередей – они пытаются уважать личное пространство каждого и соблюдать дистанцию ​​более метра.

Вас могут оштрафовать, если выбросите мусор в неположенном месте.

Амстердам – это город велосипедов, так что каждый местный житель знает, что запрещено даже одной ногой ступать на велосипедную дорожку.

В квартале красных фонарей запрещено употреблять алкоголь, вести себя нужно спокойно. Нельзя также рассматривать или фотографировать работающих там девушек.

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