Правила этикета в Нидерландах: 10 особенностей, которые следует знать каждому туристу

16 июня 2022 , 12:10
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amsterdam redlight district tour

Нидерланды славятся своей свободой. Однако, несмотря на ощущение вседозволенности, важно помнить о нескольких правилах, которые должен соблюдать каждый нидерландец и гость страны.

Как и в любой стране, в Нидерландах, в частности в Амстердаме, действуют свои писаные и неписаные правила этикета и поведения. И чтобы ваше пребывание в стране было не только увлекательным, но и комфортным, а процесс интеграции в нидерландское общество – более продуктивным, предлагаем предварительно изучить полезную информацию, которая пригодится вам.

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Негласные правила этикета в Нидерландах

  • Местные жители очень ценят вежливость и тактичность. При входе в магазин или другое общественное место принято здороваться со всеми присутствующими.
  • В Нидерландах позволило употреблять легкие наркотики, но делать это можно только в специальных заведениях – кофешопах (coffee shop).
  • Завтрак у нидерландцев – в 08:00 – 10:00, ланч – в 12:00 – 14:00, а вот обед – с 18:00 до 20:00.
  • Для нидерландцев важна пунктуальность и уважение к их времени. Местные жители могут принять опоздание на встречу за оскорбление.
  • Приветствуются и прощаются там крепким рукопожатием. Более того, чем дольше оно длится, тем большее уважение проявляете.
  • В гости в стране не принято приходить с пустыми руками. Обычно с собой приносят цветы или кофе.
  • Нидерландцы не создают тесных очередей – они пытаются уважать личное пространство каждого и соблюдать дистанцию ​​более метра.
  • Вас могут оштрафовать, если выбросите мусор в неположенном месте.
  • Амстердам – это город велосипедов, так что каждый местный житель знает, что запрещено даже одной ногой ступать на велосипедную дорожку.
  • В квартале красных фонарей запрещено употреблять алкоголь, вести себя нужно спокойно. Нельзя также рассматривать или фотографировать работающих там девушек.

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Автор: Назарій Сорока