В Праге открыли агентство, которое помогает украинским беженцам устроиться в Великой Британии

После пересечения границы украинские беженцы часто рассматривают вариант отправиться на проживание в третью страну. Среди самых популярных направлений – Испании, Германия и Великая Британия.

Так, с учетом спроса, в Праге открыли центр, где беженцы из Украины смогут обратиться за помощью в поиске проживания в Великой Британии. Расположен он на территории Дворца Шкода. Там британское агентство жилищного строительства для граждан Украины, спасающихся от войны, поможет найти нужных людей, место, а также поможет в общении и переводе.

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Какие условия сейчас действуют для украинцев в Великой Британии

В стране заработала программа "Дома для Украины". Согласно ее условиям, британцы и иностранцы, легально находящиеся в стране, могут принять у себя дома беженцев из Украины. Есть уже более 300 тысяч желающих, которые готовы видеться для украинцев часть своего жилья или целую квартиру.

Кроме того, жители Великой Британии помогают гражданам Украины получить визу. С такой визой украинцы могут остаться на территории страны до трех лет. Более того, этот документ дает право легально работать, бесплатно учиться, получать медицинское обслуживание и рассчитывать на социальную поддержку.

Условия, предлагаемые Великой Британией, интересны и с точки зрения работы. После выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза, есть ряд вакансий, которые раньше занимали граждане других стран Европейского Союза,

– заявила Нила Винкельманн, глава агентства в Праге.

Как агентство по устройству украинцев в Великой Британии помогает Праге

Появление в чешской столице центра по перенаправлению беженцев из Украины в Великую Британию – облегчение, так сказать, для самой Праги. Дело в том, что столица Чехии уже практически исчерпала свои ресурсы и в городе заканчивается жилье, которое можно было бы выделить на нужды украинцев.

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Где найти центр, в котором помогают перебраться в Великую Британию

Адрес: Škodův palác: Jungmannova 35, 110 00 Nové Mesto (Прага)

Агентство открыто с понедельника по пятницу (с 9:00 до 13:00).

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