Посол Украины назвал главные проблемы трудовых мигрантов в Польше

Согласно официальным данным, по состоянию на ноябрь 2021 года в Польше находятся почти 2 миллиона украинцев. Впрочем, их может быть и больше, ведь трудно сосчитать точное количество.

Такую информацию озвучил украинский посол в Польше Андрей Дещица. До своего назначения в 2014 году он исполнял обязанности министра иностранных дел Украины.

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Дещица объяснил, что цифра в 2 миллиона – это украинцы, которые легально получили разрешения на проживание, работу или учебу в Польше. Именно вопрос с продлением разрешений на пребывание или трудоустройство в стране дипломат считает одной из самых больших проблем для украинских трудовых мигрантов.

Часто есть задержки со стороны польских служб

Дипломат отметил, что польские миграционные службы работают не столь оперативно, как хотелось бы. Это приводит к тому, что часто украинцы вынуждены ждать получения необходимых разрешений очень долго. Иногда говорится о месяцах, а иногда даже о годах.

Это не значит, что они (украинцы – 24 канала) находятся в Польше нелегально. Ведь польское законодательство предусматривает возможность подачи документов в соответствующие ведомства,

– объяснил посол.

По его словам, за период, пока эти ведомства рассматривают обращение от украинцев, их пребывание на территории страны считается легальным. Именно этот вопрос чаще всего становится причиной обращений наших граждан в консульские учреждения в Польше.

Не хватает консульств, но над этим работают

Еще одна проблема связана с тем, что в Польше пока недостаточно украинских консульских учреждений. Работников тоже не хватает. Впрочем, украинские дипломаты активно пытаются изменить ситуацию. К примеру, еще до конца 2021 года должно заработать генеральное консульство Украины во Вроцлаве.

Дополнительная нагрузка через пандемию

После этого генеральные консульства Украины будут работать уже в 5 польских городах: Гданьске, Варшаве, Люблине, Кракове и Вроцлаве.

По словам Дещицы, сейчас консульские учреждения в Польше испытывают дополнительную нагрузку. К этому привели, в частности, ограничения, введенные в стране из-за пандемии COVID-19, в частности – закрытия границ. Ведь теперь многим украинцам приходится решать в консульствах важные вопросы, с которыми они разбирались во время поездок на родину.

"Мы это понимаем и увеличиваем количество наших работников. Также мы привлекаем почетных консулов. Они не могут выполнять консульские действия, но способны оказывать информационную помощь", – подчеркнул украинский посол.