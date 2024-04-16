Чтобы не "утонуть" в море туристов: когда лучше всего ехать в Италию

Италия – настоящая королева европейских туристических направлений. Ожидается, что в течение 2024 года ее посетят более 400 миллионов туристов. Тревел-эксперт посоветовал, когда лучше всего отправляться в путешествие.

Во все сезоны на улицах популярных итальянских городов негде яблоку упасть. Самыми популярными среди туристов являются Рим и Венеция.

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Когда лучше всего посетить Италию

Тревел-эксперт Чарли Хоббс рассказал, что за год посетил страну дважды: в августе 2023 и в марте 2024. Каждый раз он останавливался в Риме. Квартира была вблизи легендарного фонтана Треви. Каждый раз, когда Хоббс проходил мимо него, ступеньки фонтана напоминали трибуны в тематических морских парках США – такой плотной была толпа.



Уже вскоре в Италии начнется туристический сезон / Unsplash

По словам эксперта, избежать толп туристов в Италии не получится. Особенно возле популярных туристических локаций. В то же время лучший период для посещения – в период с октября по апрель.

Между тем Эмили Фицрой заявила, что обожает посещать Италию именно осенью. Тогда страна очищается от "летних" туристов. Между тем местные фермеры устраивают фермерские базарчики и предлагают много всяких вкусностей. В частности, первые сезонные трюфели и новое оливковое масло.

По словам Фицрой, море еще теплое, поэтому можно насладиться и пляжным отдыхом.