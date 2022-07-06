В Португалии отменили все коронавирусные ограничения на въезд
Источник:dre.pt
Страны мира продолжают отменять коронавирусные ограничения. И теперь без каких-либо специальных требований иностранцы могут въехать и на территорию Португалии.
Так, в Португалии новые правила вступили в силу еще с 1 июля. Чтобы попасть в страну, путешественникам больше не нужно предъявлять сертификат вакцинации от коронавируса или делать ПЦР-тесты до или после прилета.
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Кроме этого, вот полный список документов, связанных с Covid, без которых теперь можно обойтись при въезде в Португалию:
- тест на инфекцию SARS-CoV-2 с отрицательным результатом
- цифровой сертификат COVID UE
- сертификат вакцинации
- сертификат об выздоровлении
Более того, португальские власти уже совсем скоро планируют сократить карантин для тех лиц, которые заразились на Covid-19. Срок изоляции будет составлять не 2 недели, а всего 5 дней.
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