В Нью-Йорке заработал первый портал в Дублин: кадры, которые впечатляют

Пока мечтатели и авторы фантастики только представляют себе порталы, которые соединят города мира, это неожиданно стало реальностью. Первый портал между Нью-Йорком и Дублином уже установили на Манхэттене.

Инсталляцию The Portal создал художник Бенедиктас Гилис. Реализовать проект удалось при поддержке Flatiron NoMad Partnership. Стоит заметить, что перемещаться сквозь портал – пока нельзя. В то же время он позволяет людям, которых разделяют почти 5 тысяч километров, видеть друг друга и взаимодействовать в режиме реального времени.

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Мы обеспечиваем встречу поверх всех границ, всех ярлыков, и это приглашает нас, людей, к воссоединению,

– подчеркнул Гилис.



Магия стала реальной / Portals.org

Кроме того, замечают, что общественные места Нью-Йорка – отдельный вид искусства. Именно они делают город таким особенным. Реализуя The Portal, коллективный голос Нью-Йорка решили еще больше усилить. А наука и технологии должны быть особой составляющей этого голоса.



Портал объединяет людей / University College Dublin

Как возникла идея

Гилис рассказал, что идея The Portal появилась еще в 2016 году. Тогда он переосмысливал свой духовный опыт и хотел взглянуть на Землю сквозь другую призму. Тогда же Гилис решил найти способ, как люди из разных культур смогут общаться.