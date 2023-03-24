Какую помощь оказала Польша Украине в 2022 году: впечатляющие цифры

Стоимость помощи Украине составляет около 1% ВВП Польши, то есть около 30 миллиардов злотых, то есть это почти 7 миллиардов долларов в 2022 году.

Об этом сообщила министерша финансов Польши Магдалена Жечковская в интервью. По ее словам, пока сложно оценить, увеличится ли это значение в этом году.

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Помощь Польше для Украины

Эта стоимость составляет около 1% ВВП, что составляет около 30 миллиардов злотых только за 2022 год.

– сказала Жечковская в эфире Radio Zet.

По ее словам, эта сумма включает и средства, поступающие из центрального бюджета, из фонда помощи Украине, средства, выделяемые органами местного самоуправления и военной помощью.

Помощь за 2023 год пока затруднительно оценить, потому что это также зависит от масштабов военной помощи и от того, сколько людей, сколько беженцев останется в Польше.

"Мы не соревнуемся, кто больше поможет, кто больше пожертвует средств, потому что важно, чтобы эта помощь поступала и чтобы мы всегда были готовы к дальнейшим действиям. Что касается участия Польши, то она очень всеобъемлющая. Это не только государственные расходы. Это расходы частных лиц, это расходы частных компаний, это расходы органов местного самоуправления, это военная помощь", – перечислила Жечковская.

Какие страны больше всего помогают Украине

Согласно отчету, опубликованному независимым немецким аналитическим центром Kiel Institute, в прошлом году Польша стала лидером среди стран, наиболее помогающих Украине.

Дальше наибольшую помощь по отношению к своему ВВП потратила на Украину Эстония. Следующие в рейтинге – Латвия, Чехия и Литва.

Финансовые обязательства США перед Украиной в прошлом году составили 73 миллиарда евро, а стран Европейского Союза – 55 миллиардов евро.