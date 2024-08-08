Туристическая индустрия претерпевает изменения, и не положительные: 80% путешественников опасаются жары в Европе

Эксперты уже не впервые предупреждают, что в будущем экстремальные температуры в Европе существенно изменят привычный формат летнего отдыха. Туристы все больше будут выбирать привычные курортные направления в не сезон, тогда как летом будут популярны более холодные направления.

Впрочем, оказывается, что многие туристы опасаются, что это произойдет гораздо раньше, чем прогнозируют климатологи. Что показало новое исследование – далее в материале!

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80% путешественников опасаются последствий жары в Европе

Недавнее исследование, проведенное компанией InsureandGo, показало, что 80% британских отдыхающих, то есть 4 из 5 респондентов, ожидают, что несколько популярных европейских направлений отдыха станут слишком жаркими для посещения в течение следующих пяти лет, что связано с изменением климата и экстремальными погодными условиями.

Беспокойство среди туристов растет больше всего в отношении Греции: почти половина респондентов – 48% – выражают сомнения относительно жизнеспособности летнего отпуска в стране до 2029 года. Эти опасения возникают на фоне того, что Греция уже сталкивается с проблемами, включая закрытие некоторых достопримечательностей из-за экстремальной жары.

Также путешественники ожидают невыносимые условия для отдыха через пять лет в таких странах Европы, как:

Турция (45% опрошенных).

Испания (44%).

Кипр (40%).

Италия (28%).

Португалия (27%).

Мальта (23%).

Беспокойство относительно будущих летних отпусков преобладает среди респондентов всех возрастных групп, особенно в популярных туристических направлениях. Эти беспокойства небезосновательны, поскольку температура в некоторых регионах уже подскочила на 10°C выше среднесезонной.

За последние 2 года заметной тенденцией является то, что процент людей, на чей выбор отпуска влияет повышение средней температуры в потенциальных дестинациях, вырос с 31% до 45%.

Туристы все чаще выражают обеспокоенность экологическими проблемами, которые могут повлиять на их решения относительно путешествий. Такие факторы, как ухудшение качества воздуха, чрезмерное количество пластиковых отходов, засоренность пляжей, повышение температуры океана, вырубка лесов и экстремальные погодные явления – лесные пожары, засухи, наводнения и ливни – побуждают некоторых пересмотреть свои планы на отпуск.