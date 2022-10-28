Посредникам запретили брать деньги с украинцев, ищущих работу за границей

Среди украинцев, которые планируют трудоустроиться за пределами Украины, довольно популярны услуги посредников, помогающие в поиске вакансий за рубежом, а также в подготовке необходимых документов. Правда, платить за такое сопровождение приходилось немало.

Однако теперь услуги фирм-посредников, помогающих устроиться на работу за границей, для граждан Украины будут бесплатными. Это предполагают изменения к Закону "О занятости населения", вступившие в силу уже с 15 октября.

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Трудовым мигрантам из Украины будут бесплатно помогать с трудоустройством за рубежом

Так, новшество касается всех субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по трудоустройству за границей как посредники. Согласно документу, такие фирмы обязаны:

безвозмездно предоставлять гражданам Украины консультации и информацию о преимуществах легального трудоустройства за границей;

подробно рассказать о характере будущей работы, условиях и размере оплаты труда;

сообщить об условиях проживания в стране пребывания;

рассказать о наличии международных договоров в сфере трудоустройства и социального обеспечения, заключенных между Украиной и трудоустройством.

Этим предприятиям запрещено получать от граждан, которым они предоставляют услуги, какие-либо гонорары, комиссионные или вознаграждения. Оплачивать услуги посредника должен работодатель, которому предоставляют такие услуги,

– говорится в сообщении Минэкономики.

Предоставлять услуги посредничества можно только после заключения соответствующего договора.