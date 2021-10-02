Как помогать собакам, покупая пиво: в Польше действует интересная акция
Источник:The Warsaw
В Варшаве начали креативную инициативу, направленную на защиту и поддержку четвероногих любимцев. Акция называется PsiePomaga. Ее инициировали семейные крафтовые пивоварни Browary Cztery Ściany и Palatum.
Акция стартовала 24 сентября и продлится до 9 октября. Ее финал состоится во время Варшавского фестиваля пива 7 – 9 октября 2021 года.
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Подробнее об акции PsiePomaga
Присоединиться к инициативе по поддержке бездомных собак может любой совершеннолетний человек. Для этого достаточно лишь приобрести пиво в заведениях, которые являются партнерами организаторов акции.
В рамках PsiePomaga 1 злотый с каждого проданного пива от пивоварен Browaru Cztery Ściany и Browaru Palatum пойдет на счета ассоциаций, которые помогают животным.
Мы впечатлены тем, что нам удалось собрать столько людей... Они заслуживают больших аплодисментов. Фонд Uszy do Góry также прорабатывает большую работу, и мы будем счастливы, если наша акция улучшит судьбу хотя бы одного животного,
– отметил Лукаш Койро, владелец пивоварни Palatum.
Он добавил, что акция проходит в сложное для гастрономии время. Поэтому это очень ценно, что при таких обстоятельствах часть прибыли будет направлена на помощь животным.
В Варшаве создали оригинальную акцию для поддержки собак / Фото Unsplash
Какие заведения участвуют в акции
PsiePomaga действует в таких варшавских заведениях:
- ALE Beka;
- Black Cat Burgers;
- Craft Beer Muranów;
- Gorączka Złota;
- Klubokawiarnia Kicia Kocia;
- Kufle i Kapsle Nowogrodzka;
- Kufle i Kapsle Powiśle;
- Kufle i Kapsle Żoliborz;
- Koktajl Mokotowa;
- La Veranda Verde;
- Little Barrel;
- Local’s food craft beer;
- Nalewak Galeria Młociny;
- Piana Bar;
- Pizza Marysin;
- Pizza Falenizza;
- Raj Piwosza Craft Beer & Wine Garden;
- Same Krafty vis-à-vis;
- Syrena na Wakacjach;
- The Taps.