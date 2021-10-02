Как помогать собакам, покупая пиво: в Польше действует интересная акция

В Варшаве начали креативную инициативу, направленную на защиту и поддержку четвероногих любимцев. Акция называется PsiePomaga. Ее инициировали семейные крафтовые пивоварни Browary Cztery Ściany и Palatum.

Акция стартовала 24 сентября и продлится до 9 октября. Ее финал состоится во время Варшавского фестиваля пива 7 – 9 октября 2021 года.

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Подробнее об акции PsiePomaga

Присоединиться к инициативе по поддержке бездомных собак может любой совершеннолетний человек. Для этого достаточно лишь приобрести пиво в заведениях, которые являются партнерами организаторов акции.

В рамках PsiePomaga 1 злотый с каждого проданного пива от пивоварен Browaru Cztery Ściany и Browaru Palatum пойдет на счета ассоциаций, которые помогают животным.

Мы впечатлены тем, что нам удалось собрать столько людей... Они заслуживают больших аплодисментов. Фонд Uszy do Góry также прорабатывает большую работу, и мы будем счастливы, если наша акция улучшит судьбу хотя бы одного животного,

– отметил Лукаш Койро, владелец пивоварни Palatum.

Он добавил, что акция проходит в сложное для гастрономии время. Поэтому это очень ценно, что при таких обстоятельствах часть прибыли будет направлена ​​на помощь животным.

В Варшаве создали оригинальную акцию для поддержки собак / Фото Unsplash

Какие заведения участвуют в акции

PsiePomaga действует в таких варшавских заведениях: