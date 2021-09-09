Как получить грант на обучение в Германии: рассказ студентки из Украины

Украинка Анна Крымова учится в Мюнхенском техническом университете. Ей удалось получить грант на обучение от крупнейшей немецкой организации по международным академическим обменам, которая оказывает финансовую поддержку студентам-магистрам всех специальностей. Девушка рассказала об особенностях этой стипендии.

В Украине Анна Крымова получала математическое образование в Харьковском национальном университете имени Каразина. О DAAD узнала, когда училась на четвертом курсе.

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Какие документы нужно подготовить

Анна Крымова рассказывает, что собирать документы начала за 10 дней до конечного срока подачи заявок. Перечень документов был значительным. Девушка признается, что даже некоторое время сомневалась относительно того, стоит ли ей начинать эту деятельность, и все же решила попробовать.

Анна заполнила соответствующую анкету (в режиме онлайн), составила резюме и подготовила мотивационное письмо. К этим документам добавила еще сертификат об уровне владения иностранным языком (может быть немецкий или английский, это зависит от выбранной программы), сканы школьного аттестата и зачетной книжки, а также их английский и немецкий переводы. Далее Анна составила таблицу с информацией о трех образовательных программах, на которые хотела поступать. Кроме того, нужно было передать рекомендацию от профессора украинского университета в трех экземплярах.

Первая сложность, с которой столкнулась Анна – это отсутствие языкового сертификата. Дело в том, что DAAD принимает результаты международных экзаменов IELTS / TOEFL или экзамена OnSET, который проводят местные филиалы DAAD. Поскольку IELTS / TOEFL Анна не успевала пройти, то решила сдавать OnSET по английскому языку. Тест проходил в онлайн-формате. Длился 40 минут.

Также Анна Крымова рассказала о том, как писала мотивационное письмо.

Я писала, что после третьего курса ездила в летнюю школу от научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле, а после четвертого – в Вену в институт наук и технологий. Международный опыт стажировки – большой плюс при отборе,

– отмечает Анна.

По мнению Анны, важно в мотивационном письме отметить, в чем уникальность заявителя и его преимущества. Девушка добавляет, что украинские студенты имеют больше занятий и обрабатывают большее количество материала, и учатся на бакалавра 4 года, а не 3, как в большинстве вузов в Европе.

О выборе учебной программы

Я знала, что хочу в Мюнхенский технический университет, но как найти еще два варианта, не представляла. Затем наткнулась на сайте DAAD на страницу Higher Education Compass, где, задав критерии (основной предмет, язык обучения), можно найти нужные программы,

– рассказывает Анна.

Девушка задала соответствующие параметры – и система выдала около 35 учебных программ. Анна выбирала между тремя университетами: Технический университет Мюнхена, университет Бонна и университет Геттингена.

Моя знакомая, которая на тот момент уже училась в Германии, помогла искать на сайтах вузов нужную информацию, чтобы заполнить таблицу с образовательными программами в DAAD. Там часто были хитроумные вопросы. Например, просили составить расписание сразу на все 4 семестра,

– добавляет Анна.

Когда она завершила работу над таблицей, то просканировала все документы и загрузила их в портал DAAD. Он сгенерировал pdf-файл, который Анна напечатала в трех экземплярах и послала в киевский офис организации.

О прохождении интервью

Следующим шагом было собеседование в Киеве. Ее проводили 8 членов жюри. Вопроси, рассказывает Анна, были теоретическими с ее специальности и о ее личной мотивации и опыте.

К этому этапу Анна готовилась заранее. Составляла список возможных вопросов, а потом тренировалась давать на них ответы. Такая практика была очень полезной.

Анна довольна тем, как прошло это собеседование. На результат украинка ждала два месяца – и все-таки прошла отбор.

О стипендиальных средствах

Ежемесячно украинка получает 860 евро стипендии и субсидию на жилье в размере 250 евро. Также раз в год ей дают 460 евро – на семестровые проездные и семестровый взнос в университете, который покрывает расходы на работу студенческой столовой.

Кроме того, DAAD платит медицинскую страховку и страхование ответственности. Мюнхенское сообщество DAAD также нередко предлагает недорогие билеты в театр и экскурсии Германией.

Однако, отмечает девушка, значительную часть расходов составляет оплата за жилье. Например, она жила в частном общежитии, за который надо было платить 500 – 800 евро. На дешевый вариант (по 250 – 350 евро) нужно ждать 2 – 3 года.