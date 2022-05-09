В польском Коросно открыли бесплатный магазин для украинцев

По всей Польше появляются пункты помощи беженцам из Украины. В этот раз открылся бесплатный магазин в небольшом городке Коросно.

Так, при поддержке фонда "Большое сердце" (Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci) в Коросно, недалеко от польско-украинской границы, появился еще один пункт помощи украинцам.

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В этом магазине граждане Украины могут бесплатно взять одежду для детей и молодежи, а также вещи первой необходимости.



Расположен магазин по адресу: улица Колеева, 1 (Kolejowa, 1). Кстати, там ищут волонтеров на постоянную работу.



Бесплатный магазин для украинцев в Корсно / фото facebook

Что известно о фонде "Большое сердце"

Фонд "Большое сердце" был создан для поддержки семей и приемных детей. Своей деятельностью Фонд стремится помочь и поддержать семью, несмотря ни на что. Работники направляют свои силы на решение непростых ситуаций в семье, связанных с травмами усыновленных, с проблемами обращения к специалистам (врачам, психологам, воспитателям, терапевтам), с различными другими проблемами приемных семей.

Каждая семья важна. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство. Каждый ребенок имеет право на семью.